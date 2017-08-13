﻿ Египетский чиновник умер от сердечного приступа во время осмотра места столкновения поездов

Египетский чиновник умер от сердечного приступа во время осмотра места столкновения поездов

Автор:
Египетский чиновник умер от сердечного приступа во время осмотра места столкновения поездов

Сотрудник египетского министерства транспорта скончался от сердечного приступа во время осмотра тел погибших при столкновении поездов, унесшем жизни сорока двух человек, передает РИА Новости со ссылкой на портал издания "Масрави".

"Советник Мустафа Сейид не выдержал осмотра тел, внезапно упал и тотчас умер", — сказал изданию помощник министра транспорта Египта.

В пятницу на линии в пригороде Александрии столкнулись два поезда, следовавшие из Каира и Порт-Саида. По данным минздрава Египта, 42 человека погибли и свыше 170 получили ранения.

Как сообщало издание Youm7, причиной трагедии могла стать ошибка семафорщика.

Теги: , , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
12.08.2017, 13:31
  
Назарбаев выразил соболезнования президенту Египта в связи с трагедией
12.08.2017, 13:24
  
Из-за столкновения поездов в Египте погиб 21 человек
11.08.2017, 11:14
  
Почти 100 человек скончались, не дождавшись скорой в Шымкенте 1
09.08.2017, 21:31
  
Грузовик пересёк двойную сплошную и переехал актюбинку на переходе 4
07.08.2017, 10:21
  
Олега Яковлева до сих пор не похоронили
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Жители Барселоны вышли на акцию протеста против туризма 1
Оохотник застрелил раздавившего 15 человек слона в Индии 1
Британка решила продать мужа через Facebook
Автомобиль въехал в толпу протестующих в американском штате Виргиния
Трамп хочет ввести дополнительные санкции в отношении КНДР
Рейтинг Трампа начал расти
Из-за столкновения поездов в Египте погиб 21 человек
В Марокко 15 подростков надругались над ослом и подхватили бешенство 4
Почти полмиллиона человек заразились холерой в Йемене
Самой "ленивой" нацией в Европе названа 4