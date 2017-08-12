﻿ Из-за столкновения поездов в Египте погиб 21 человек

Из-за столкновения поездов в Египте погиб 21 человек

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Из-за столкновения поездов в Египте погиб 21 человек

Медики выехали на место происшествия.

В Египте в районе города Александрия столкнулись два поезда. Погиб 21 человек, 55 пострадали, сообщает Reuters.

Как отмечает газета Express, один из поездов шел из Каира, другой - из города Порт-Саид. Медики выехали на место происшествия.

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