﻿ Самой "ленивой" нацией в Европе названа

Британская компания Ladbrokes провела опрос среди жителей Европы, чтобы выяснить уровень их физической активности. Оказалось, что около 78% взрослых жителей Болгарии вообще не занимаются спортом, передает Моя планета.

Так для Болгарии сформировалась не самая приятная новость. Антиподом этой стране служит Швеция: ее жители еженедельно посещают спортзал и занимаются физическими упражнениями. Британцы оказались в середине списка активных или ленивых европейских стран рядом с Эстонией, Литвой, Латвией и Хорватией.

Ближе к шкале ленивых также находятся Италия, Португалия, Мальта и Румыния. Самые активные, что рядом со Швецией, - Финляндия, Дания и Германия.

Опрос проводился среди 1000 взрослых в каждом из 28 государств Евросоюза. Исследование также показало, что мужчины на 8% чаще женщин занимаются спортом.