﻿ Казгидромет предупреждает о шторме в двух областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в двух областях Казахстана 11-12 августа. Усиление ветра и дожди ожидаются в Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, передает Today.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области 11 августа ожидается дождь, местами сильный. В регионе прогнозируют грозу, град, шквалистый ветер 15-20 метров в секунду, с порывами до 23-28 метров в секунду.

В Жамбылской области 11-12 августа местами ожидается гроза, туман, возможен град.

11 августа в регионе ожидается усиление западного, северо-западного с переходом в северо-восточный ветра. 12 августа местами прогнозируется ветер до 20 метров в секунду, с порывами до 23-28 метров в секунду.

Напомним, ранее штормовое предупреждение в связи с усилением ветра 10-11 августа было объявлено в Акмолинской и Кызылординской областях. 11-12 августа на погоду в Казахстане окажет влияние глубокий и влажный циклон идущий из районов Таймыра, который принесет с собой дожди, порывистый ветер и понижение температуры воздуха.