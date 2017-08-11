﻿ ФК «Актобе» оштрафовали за оскорбления болельщиков

11 августа на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета было рассмотрено поведение болельщиков «Актобе» во время домашнего матча 22-го тура казахстанской премьер-лиги с «Кайратом», передает vesti.kz.
За неоднократное скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес команды-гостей «Актобе» оштрафован на 500 тыс тенге. В случае повторение подобного клубу грозит проведение игры без зрителей.
Кроме того, КДК обязала Департамент судейства и инспектирования привлечь к дисциплинарной ответственности инспектора матча «Актобе» - «Кайрат» Павла Салия за то, что он не указал в протоколе встречи грубое нарушение, допущенное зрителями.
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