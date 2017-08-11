﻿ Уволены участники пьяной драки с поножовщиной и заместители начальника ДВД Жамбылской области

Устроившие драку в нетрезвом виде, закончившуюся поножовщиной, начальники управлений ДВД Жамбылской области уволены из органов внутренних дел, передает ИА «NewTimes.kz».
Об этом сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.
«По факту происшествия с участием начальников управлений ДВД Жамбылской области и бывшего сотрудника полиции проведено служебное расследование. Решением дисциплинарной комиссии под руководством первого заместителя министра внутренних дел Демеуова М.Г., выехавшего на место, начальники управлений ДВД региона Умбеталиев и Бектурганов уволены из ОВД по отрицательным мотивам», - сообщил Алмас Садубаев.
По его словам, заместители начальника ДВД по кадровой работе и службе также освобождены от занимаемой должности, первому заместителю начальника ДВД объявлен строгий выговор. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что 10 августа в ночное время после совместного распития спиртных напитков, на почве неприязненных отношений, возле ресторана «Арай-Плаза» в Таразе произошел конфликт, перешедший в драку с поножовщиной между начальником отделения ЦОН Байзакского района Марселем Жетписбаевым, руководителем управления криминальной полиции ДВД по Жамбылской области Бектургановым и начальник управления по противодействию экстремизму ДВД по Жамбылской области Умбеталиевым.
Предварительно установлено, что ножевые ранения Жетписбаеву и Бектурганову нанес Умбеталиев.
В прокуратуре Жамбылской области прокомментировали инцидент с поножовщиной. Местонахождение подозреваемого Умбеталиева пока не установлено, принимаются меры по его задержанию.
В Сеть попало видео инцидента, которое было снят на камеру видеонаблюдения ресторана «Арай-Плаза».
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